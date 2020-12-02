العالم يهنئ الإمارات باليوم الوطني الـ 49.. إشادات ودعوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ قادة دول العالم الإمارات بيومها الوطني الـ 49، مشيدين بالإنجازات الحضارية التي حققتها في مسارها التنموي وأسهمت بتعزيز مكانتها.

وبعث قادة السعودية والبحرين والكويت وعمان وإسرائيل برقيات تهاني بتلك المناسبة، أشادوا فيها بتميز العلاقات التي تربط دولهم بالإمارات، وأعربوا عن تمنياتهم للدولة بمزيد من الازدهار والتقدم.

كما أعرب الأزهر الشريف عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية.

وأشاد البرلمان العربي بما حققته دولة الإمارات من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

برقيات تهانٍ

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة، بتلك المناسبة أعرب فيها عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق مزيد من التقدم والازدهار".

وأشاد "بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالمزيد من التقدم والازدهار.

أيضا بعث عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.

كما بعث عاهل البحرين برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أعرب فيهما عن خالص تهانيه وتمنياته لهما بهذه المناسبة الوطنية.

وفي تهنئته، أشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققتها الإمارات على صعيد مسارها التنموي الطموح وأسهمت في تعزيز مكانتها الرفيعة.

وأعرب عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة.

وبعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

ومن مسقط، بعث سلطان عمان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنّيات له بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر، داعيًا الله تعالى أن يحقّق المزيدَ مما يصبو إليه الشعب الإماراتي من تقدّمٍ ورقيٍّ وازدهارٍ في ظل قيادته الحكيمة.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الـ 49 للدولة.

وقدم نتنياهو، التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية بهذه المناسبة الوطنية.

وقال نتنياهو، في بيان تلقته ”الخليج 365”: "أتمنى للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولمواطني دولة الإمارات جميعا، عيدا وطنيا سعيدا".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ثمار السلام موجودة في متناول يد شعبينا".

وتابع: "منذ التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين بلدينا، العلاقات الإسرائيلية الإماراتية تتقدم بسرعة، بوتيرة أسرع مما توقعناها وفي الواقع، هي تتقدم بسرعة فائقة".

الأزهر والبرلمان العربي

وتقدم شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بخالص التهنئة إلى قيادة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات.

وأعرب شيخ الأزهر، في بيان، عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على كافة الأصعدة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية.

وتمنى لدولة الإمارات العربية المتحدة ولشعبها المزيد من التقدم والرخاء، ولرئيس الإمارات وإخوانه الكرام دوام الصحة والتوفيق.

كما أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بما حققته دولة الإمارات من تقدم ملموس في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.

جاء ذلك في تصريح للعسومي لوكالة أنباء الإمارات، الثلاثاء، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لقيام اتحاد دولة الإمارات.

وثمن العسومي مسيرة العطاء التي قدمتها الإمارات على مدار العقود الماضية ودورها الرائد في مجال العمل التنموي والعطاء الإنساني، والذي يأتي استكمالاً للمسيرة والنهج الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رمزاً عربياً وعالمياً ورائداً للعمل الإنساني.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن العالم العربي يستذكر في هذا الوقت من كل عام الدور الخالد الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس الاتحاد وحرصه منذ اللحظة الأولى لتوليه القيادة على ترسيخ قيم الوحدة والانتماء لوطن واحد حتى تأخذ دولة الإمارات مكانتها المرموقة عربياً وإقليمياً ودولياً.

وتابع: "الدور الخالد تحقق على يد أبنائه الأبرار وقادة وحكام الإمارات من بعده والذين استكملوا مسيرته، حتى صارت الإمارات نموذجاً يُحتذى به في التميز والريادة والإبداع والتنمية".

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لمواقف الإمارات الداعمة للشعوب العربية ودورها الفاعل في تعزيز وصيانة الأمن القومي العربي، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

وأشاد بنهج الإمارات في الدفاع عن مصالح الشعوب العربية، فضلاً عن دورها البارز في محاربة الإرهاب والقضاء على جذوره وتقويض أركانه.

إنجازات غير مسبوقة

وتحتفل الإمارات، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ49،(2 ديسمبر/كانون الأول)، وقد سجلت للعالم بأحرف من نور إنجازات تنير تاريخ الإنسانية.

إنجازات تسهم في نشر السلام والتسامح وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، وتدعم جهودها لتعزيز التضامن العربي والخليجي والإنساني على مختلف الأصعدة.

تأتي ذكرى اليوم الوطني، في وقت تترأس فيه الإمارات الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وسط جهود استثنائية تقوم بها، للحفاظ على كيان مجلس التعاون، وتعزيز مسيرته، رغم انتشار جائحة "كورونا"، الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه العالم ودول المجلس.

ويحمل احتفال هذا العام أهمية خاصة لأكثر من سبب، أبرزها أنه بمثابة بدء العد التنازلي لاحتفال الإمارات بيوبيلها الذهبي في العام 2021، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على قيام الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

كما يأتي احتفال هذا العام بعد سلسلة إنجازات تاريخية على مدار عام مضى، في مجالات الفضاء والعلوم والمجال النووي والاقتصاد والسياسة.

إنجازات تحققت رغم التحديات التي فرضتها جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العالم كله، لتؤكد أن دولة اللامستحيل قادرة على تحويل التحديات إلى إنجازات، يعم نفعها على العالم أجمع.

احتفال هذا العام أيضا تؤكد من خلاله الإمارات للعالم أن مسيرة الإنجازات التي انطلقت مع تأسيس الدولة في 2 ديسمبر 1971، وازدهرت خلال 3 عقود من حكم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (منذ تأسيس الدولة في 2 ديسمبر 1971، وحتى وافته المنية في 2 نوفمبر 2004)، تتواصل في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

إنجازات تثبت بها الإمارات صحة نهجها وصواب رؤية قيادتها الرشيدة التي غرست في أبناء الإمارات حب التميز والتفرد، ليصبح المركز الأول هدف الجميع وغايتهم على الدوام.

