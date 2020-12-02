شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تستعيد كنزها «المفقود» بعد 160 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”: محمد الدسوقي

استعادت جمهورية الصين الشعبية، تمثال رأس حصان برونزي الذي يعتبر أحد كنوز القصر الصيفي الصيني القديم، وذلك بعد اختفائه قبل 160 عاماً، بحسب ما نشرت «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي).

وقالت كالة «شينخوا» الصينية للأنباء، إن الملياردير ستانلي هو، من منطقة ماكاو، اشترى رأس الحصان البرونزي وقرر التبرع به، وإعادته إلى مكانه الأصلي.

واستولت قوات التحالف البريطانية الفرنسية عام 1860، خلال ما عرف بــ«حرب الأفيون الثانية»، على منحوتات لرؤوس 12 حيواناً، كانت تشكّل أبراج الساعة المائية في القصر الصيفي القديم أو «يوانمينغيوان» في بكين، والتي بناها الإمبراطور تشيان لونغ من أسرة تشينغ.

وصمم منحوتة رأس الحصان التي استعيدت، الفنان الإيطالي غوزيبي كاستيغيليون، وتم نحتها على أيدي حرفيين، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إعادة آثار ثقافية مهمة مفقودة من القصر الصيفي القديم، إلى موقعها الأصلي في الصين، من الخارج.

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