شكرا لقرائتكم خبر عن «كتّاب الإمارات» يحتفل باليوم الوطني الـ 49 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة بتنظيم جلسة حوارية حول التاريخ والبيئة الإماراتية في الأعمال الإبداعية، يشارك فيها الكاتب عبدالله عبد الرحمن، والشاعران طلال سالم ومحمد الحبسي، والقاصة والروائية لولوة المنصوري والروائية نادية النجار.

تقام الفعالية التي تديرها الشاعرة شيخة المطيري في السابعة من مساء اليوم الخميس عبر منصة zoom

رابط الفعالية:

https://us02web.zoom.us/j/88181037115?pwd=M0t0bkNzMDQxVDFOajVRTlF6L2VEd…

Meeting ID: 881 8103 7115

Passcode: 152486

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