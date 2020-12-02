شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا أول الناجين.. 800 ألف جرعة لقاح الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

من المقرر أن تتلقى بريطانيا الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من لقاح كورونا الذي طورته شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، والتي تبلغ 800 ألف جرعة.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك،: "مع مطلع الأسبوع، سنبدأ برنامج التطعيم ضد كوفيد19- في هذا البلد".

ووصف هانكوك نقل وتخزين اللقاح بأنه تحدٍ، حيث يتعين حفظه في درجة 70 تحت الصفر.

وأعلنت الهيئة البريطانية المنظمة للأدوية صباح اليوم منح موافقة طارئة للقاح كورونا من إنتاج "بيونتيك" و"فايزر". وتعتبر هذه أول موافقة ممنوحة للقاح "BNT162b2" على مستوى العالم. ويتعين إعطاء جرعتين لكل شخص.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الموافقة الطارئة بأنها "رائعة".