شكرا لقرائتكم خبر عن 1,285 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 1,285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ووفاة 4 مصابين، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، إلى أن عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 171,434 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتوفين إلى 580 حالة.

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