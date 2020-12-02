ما الذي يخبئه الشهر الأخير من عام 2020 من أحداث وكوارث !

ككل نهاية عام، يهمنا جميعا الاطلاع على ما سيخبئه الشهر الاخير من أحداث ايجابية وسلبية، ومعرفة لمحة عن ما ينتظرنا من تقلبات على الصعيد الشخصي أو السياسي أو الامني وحتّى الصحي، ان كان محليا أو عالميا، لما له من تأثير على حياتنا.

لقاء المشتري وبلوتو وزحل لا يمر عادة بدون استحقاقات كبرى او احداث وتطورات سياسية او اقتصادية أو أمنية، لذا فإن شهر كانون الاول/ ديسمبر من هذا العام سيكون مليئا بالاحداث. نقدم اليكم في التالي لمحة عن الاحداث الايجابية والكوارث التي يحملها الشهر الاخير من العام 2020، بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي.

كما بدأ العام 2020 بطريقة استثنائية لم نشهد مثلها منذ آلاف السنوات، فانه سينتهي ايضا بالاحداث والمفاجآت غير المتوقعّة التي تقلب بعض المقاييس. ومما لا شك فيه اننا ذاهبون الى انهيار الحكومات والى صراعات مع الامراض الحكومية والاوبئة التي نأمل ان يجدوا لها لقاحات مفيدة لخلاص الانسانية على كافة انحاء الارض. بالنسبة الى تحركات الكواكب، ينقسم الشهر الى جزئين. في الجزء الاول حتى تاريخ 22 ، تتنقل الشمس في القوس الناري فتحمل معها الاحداث الايجابية لكل من مواليد الحمل الاسد والقوس، لتنتقل بعدها الشمس في الاسبوع الاخير الى برج الجدي الترابي فتتحسن الظروف على كافة المستويات لدى مواليد الثور العذراء والجدي.

كذلك يسجل هذا الشهر حركة كبيرة في تنقلات الكواكب فتتبدل الاجواء الفلكية ويكون الحدث البارز والاهم انتقال زحل والمشتري، كوكب الحظن من برج الجدي الى برج الدلو، اعتبارا من تاريخ 19 . وهذا حدث فلكي نادر جداً قد لا يتم مرتين في الحياة كما يعني بداية دورة فلكية واعدة للابراج الهوائية: الجوزاء والميزان والدلو، بحيث تواجه هذه المواليد تغييراً قد يطرأ، يتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية فتزول الهواجس ويخف القلق ويعلنان عن دورة فلكية جديدة تحمل الكثير من المفاجآت والتغييرات المناسبة على كافة الاصعدة. يسود الانسجام حياتك ويغمرك الحب بنغماته الحلوة ويقوي المعنويات ويغذي فيك الحماسة والأمل.

كما يسجل هذا الشهر كسوفاً للشمس وقمراً جديداً في برج القوس يوم 14 . ان كسوف الشمس يعتبر ظاهرة طبيعية غير ايجابية بالنسبة للطبيعة فهي تكسف في طريقها كل ما يشكل خطراً على الانسان والبنى التحتية.

كسوف الشمس هو دلالة على حدث معين قد يكون له علاقة بجريمة كبيرة او عمل ارهابي كذلك هنالك احتمال تدهور كبير في البورصة وهذا الامر يعيدنا الى ما حدث في بداية السنة خاصة في شهر آذار / مارس.

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