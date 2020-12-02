بالفيديو.. تظاهرات غاضبة في السليمانية تطالب بإقالة حكومة كردستان

شهدت محافظة السليمانية، تظاهرات غاضبة طالب المشاركون فيها بإقالة حكومة إقليم كردستان، محملين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، مسؤولية "الفشل".

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