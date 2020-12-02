تحذير اوربي من قرار بريطاني يخص اعتماد لقاح 'فايزر-بيونتيك'

حذر مشرع بارز في الاتحاد الأوروبي من موافقة بريطانيا "العاجلة والسريعة" على استخدام لقاح ضد COVID-19 الذي طورته شركتا Pfizer وBioNTech ، معتبا ذلك"أمرا إشكاليا يمكن أن يسبب مشاكل".
وقال بيتر ليسي، وهو مشرع من الاتحاد الأوروبي وعضو في حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "أعتبر هذا القرار إشكاليا وأوصي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تكرار العملية بالطريقة نفسها. إن بضعة أسابيع من الفحص الشامل (الإضافي) من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) أفضل من تصريح تسويق طارئ عاجل للقاح".
وأعلنت بريطانيا اليوم الأربعاء موافقتها على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد كوفيد 19، وسيتم طرحه للاستخدام الأسبوع المقبل.
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