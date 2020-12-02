'مساومات على شرف المعلمات' .. نائبة تتحدّث عن 'فساد أخلاقي' في مديريات تربوية

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "سبق وأن نشرنا العديد من البيانات التي حذرنا فيها من استمرار الفساد الأخلاقي والمالي في مديريات تابعة لوزارة يفترض أنها رمز للأخلاق الفاضلة والتربية السليمة ومنطلق لبناء المجتمع الملتزم بالمبادئ السامية، ولكن يبدو أن الأوضاع استمرت بالانحدار والتدهور،"، لافتة إلى أن "الفاسدين بدلاً من استبعادهم تتم ترقيتهم لمناصب أعلى مقابل (دفاتر دولارات)".وأضافت نصيف أن "بعض المديريات تدار من قبل شبكة فساد اخلاقي تمتعت بالحصانة عندما تمت ترقية الفاسد أخلاقياً، فتشجعت شبكة ابتزاز الأعراض وتوسعت، كما يبدو أن الكثير من هذه الممارسات لا يعلم بها الوزير الذي من المؤكد أنه يدين ويرفض هذه السلوكيات".

وأوضحت أن "ابتزاز المعلمات ومساومتهن على شرفهن مستمر من قبل المنحطين أخلاقياً الذين من المؤكد أنهم تربوا في بيئة قذرة أو أنهم حاقدون على المجتمع لأنهم أبناء حرام، وأحد هؤلاء هو مدير مكتب سياسي معروف يقوم بالاعتداء على شرف أي معلمة تقدم طلب نقل، بالإضافة إلى الكثير من الأشخاص في مديريات التربية الذين أصبحت مكاتبهم بؤراً للفساد الأخلاقي والرشوة".



وتابعت نصيف: "إذا لم يرتدع هؤلاء الفاسدون سنقدم الأدلة والشهود لرئيس الوزراء ووزير التربية ونقيب المعلمين والادعاء العام، وسنفضحهم ونعلن أسماءهم ليعرف الناس أن هؤلاء الساقطين يعتدون على أعراضهم"، على حد تعبيرها.