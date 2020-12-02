تسجيل ٧٨ اصابة جديدة بكورونا في ذي قار



افاد مصدر طبي، الاربعاء، بان محافظة ذي قار سجلت 78 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "المحافظة سجلت 78 اصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة خلال يوم واحد".

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