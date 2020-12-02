وفاة مدرب نادي الكرخ بسبب مضاعفات فيروس كورونا

2020-12-02 | 11:48
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توفي مدرب نادي الكرخ بكرة القدم كريم سلمان، بسبب مضاعفات اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ورغم أن نادي الكرخ اكد استقرار الحالة الصحية للمدرب، إلا أنه توفي صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية.
ورحل سلمان عن عمر ناهز 55 عاماً وهو لاعب دولي سابق شارك مع المنتخب العراقي في الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الكورية سيئول عام 1988م و1993م.
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