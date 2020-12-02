اعتقالات ومنع سفر.. شكوى للأمم المتحدة ضد قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت منظمة حقوقية عن انتهاكات النظام القطري لحقوق الإنسان، والتي تتضمن اعتقالات تعسفية وإصدار قرارات المنع من السفر.

وجددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الأمم المتحدة ضد قطر، وذلك بعد تجاهلها الشكاوى السابقة التي تقدمت بها المؤسسة سابق بناء على تفويضات حصلت عليها من ذوي الشأن.



وكشفت تلك الشكاوى عن أن النظام القطري يشن حملة اعتقالات ممنهجة لمعارضيه، كان من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أن السلطات القطرية أصدرت قرارات منع من السفر لعدد من القطريين، منهم رجل أعمال ممنوع من السفر منذ 2013.

وطالبت المؤسسة الحقوقية الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة هذه الإجراءات التعسفية.

وكان الفرنسي جان بيير مارونجي مؤلف "نهاية طريق الجحيم القطري"، فضح ما يدور في السجن المركزي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومارونجي، مقاول فرنسي سجنته الدوحة بتهمة توقيع شيكات بدون رصيد، وذلك بعد خلاف مع شريكه من أحد أعضاء الأسرة القطرية الحاكمة المقربة من الأمير تميم بن حمد.

وصادر تميم أمواله وأفرغ حساباته ورفض إعطاءه مستحقاته، ما تسبب في اتهامه بتوقيع شيكات بدون رصيد، والحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وفي الزنازين، اكتشف مارونجي كواليس النظام ووجهه الحقيقي البشع، مستعرضا التعذيب الذي كان السجناء يتعرضون له من قبل جلادين كلفوا بمهام محددة تستهدف خصوصا "المتمردين" أو "أعداء" تميم.

وفي مقابلة سابقة مع الخليج 365 من العاصمة الفرنسية باريس، تحدث مارونجي عن سجين أردني تعرّض للضرب والتعذيب حتى الموت في السجن المركزي بالدوحة.

ولم يذكر مارونجي اسم السجين الأردني، ولكنه وصفه بـ"المتمرد"، في إشارة على ما يبدو لرفضه لنظام الدواعش في السجن، أو لاحتمال إبدائه لأي رفض أو انتقاد لأمر ما.

سجل حافل بالانتهاكات

ويزخر سجل حقوق الإنسان بالانتهاكات، التي تطال أيضاً النساء، ففي العام الماضي، اتخذت القحطاني قرارًا خطيرًا بالفرار من قطر إلى المملكة المتحدة؛ بحثًا عن حياة أفضل، ليصبح لديها القدرة على تسليط الضوء على الأوضاع المزرية التي تعيشها نساء قطر.

وقالت القحطاني إنه "لأمر يثير القلق بكل تأكيد، لكنه أمر متوقع من سلطات تعامل النساء، فعليًا، كما لو كن ممتلكات".

وطبقًا لبرنامج "60 دقيقة"، أوضحت الشابة القطرية أنه لا وجود لأبسط حقوق الإنسان للنساء في قطر، وما يعتبر قوانين عفا عليه الزمن تزيد من مصاعب الحياة.

وأضافت القحطاني: "أن تكوني امرأة في قطر يعني أن تكوني مجرمة".

وتحدث البرنامج الأسترالي عن محاولات قطر اليائسة لتصوير نفسها على أنها دولة تقدمية، من خلال اعتقادها بأن إنفاق المليارات على استضافة كأس العالم 2022 سيثبت هذا الأمر.

ودعا البرنامج إلى ضرورة الانتباه كي لا يضلل ذلك حقيقة الأوضاع.

ورأت القحطاني أن وجود قصة مثل تلك التي حدثت بالمطار يؤثر على تلك الصورة، ويدفع الإنسان للتساؤل حول ما إن كانت الصورة التي يحاولون الترويج لها صحيحة أم أنه مجرد أمر مختلق.

وأكدت القحطاني، خلال البرنامج، أن ما حدث مع النساء المسافرات يسلط الضوء على "قطر الحقيقية".