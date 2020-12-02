عون يؤكد ضرورة استمرار "مفاوضات الحدود" مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، ضرورة استمرار مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل حتى لو تعثرت.

جاء ذلك خلال لقائه جون ديروشيه رئيس الوفد الأمريكي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بحسب بيان للرئاسة.



وقال عون إن لبنان متمسك بسيادته على أرضه ومياهه، ويريد أن تنجح مفاوضات الترسيم البحرية؛ لأن ذلك يعزز الاستقرار في الجنوب وسيمكّن من استثمار الموارد الطبيعية من غاز ونفط.

وأشار إلى أن الصعوبات التي برزت في الجولة الأخيرة للتفاوض يمكن تذليلها من خلال بحث معمّق يرتكز على الحقوق الدولية ومواد قانون البحار وكل ما يتفرع عنها من نصوص قانونية.



ولفت إلى أن الوفد اللبناني المفاوض لديه تعليمات واضحة يفاوض على أساسها، مؤكدا على ضرورة استمرار هذه المفاوضات لتحقيق الغاية من إجرائها، وإذا تعثر ذلك لأي سبب كان، يمكن درس بدائل أخرى.

من جهته، تمنى ديروشيه استمرار عملية التفاوض لما فيه مصلحة الجميع.

يذكر أن الجولة الخامسة من المفاوضات التي كانت مقرّرة اليوم في مقر الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة، تأجلت بطلب أمريكي بسبب الخلافات التي ظهرت على الخرائط بين الطرفين على أن يقوم الوسيط الأمريكي بجولة مباحثات يجريها بطريقة منفصلة بين الطرفين لمحاولة تقريب وجهات النظر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ لبنان وإسرائيل التفاوض على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

خريطةٌ اعتبر لبنان أنها استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كلم مربع، بناء على ما يمتلكه من خرائط.