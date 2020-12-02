ضبط شخص بحوزته 53 طربة حشيش في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) وذلك حال تواجده بمحيط محل إقامته مستقلاً سيارة ملاكي مستأجرة، بحوزته (53 طربة لمخدر الحشيش – هاتف محمول -مبلغ مالي) بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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