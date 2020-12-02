محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (201 قطعة سلاح ناري، بحوزة 174 متهم)، وضبط (250) قضية مخدرات بحوزة (285) متهم. ونجحت الحملات في تنفيذ (79696) حكم قضائي متنوع بإجمالي (6636) محكوم عليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 201 سلاح ناري وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي متنوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.