جهينة: التحفظ على صفوان ثابت.. والشركة مستمرة في أداء عملها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية في بيان إنه تم التحفظ على رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارتها صباح اليوم الأربعاء على ذمة تحقيقات.

وأضافت الشركة أنها "ليس لديها معلومات عن مضمون هذه التحقيقات وليس لديها أي معلومات أخرى في هذا الشأن".

وقالت جهينة إنها دعت مجلس إدارتها للانعقاد اليوم بشكل طارئ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضافت أن سيف الدين ثابت هو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وله كافة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير أعمال الشركة.

وقال جهينة إن "هذا الإجراء ليس له تأثير على الشركة أو التشغيل اليومي، وأنها مستمرة في مزاولة كافة أنشطتها وتقديم منتجاتها والمحافظة على العاملين بها وعلى تعاملاتها مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية مع المحافظة على حقوق المساهمين فيها".

وكانت البورصة المصرية أوقفت التعامل على سهم جهينة بالسوق لحين ورود بيان بشأن تشكيل مجلس الإدارة قبل أن تعيد التداول عليه قبل قليل بعد بيان الشركة.