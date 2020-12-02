أول دولة ترخص له.. بريطانيا تعلن بدء استخدام لقاح فايزر- بايونتيك الأسبوع المقبل

باتت المملكة المتحدة البلد الأول في العالم، الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأمريكية “فايزر” والمختبر الألماني “بايونتيك” المضاد لكوفيد-19، على أن يصبح متوفرا اعتبارا “من الأسبوع المقبل”، حسب ما أعلنه متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء.

وقال المتحد ث باسم وزارة الصحة البريطانية: “وافقت الحكومة اليوم على توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية، ومنتجات الرعاية الصحية، بالتصريح باستخدام لقاح فايزر-ب ايونتيك المضاد لكوفيد 19″، مشيرا إلى أن “اللقاح سوف يصبح متوفرا في كل أنحاء المملكة المتحدة، اعتبارا من الأسبوع المقبل”.

ورحب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في تغريدة بهذه الخطوة، وقال: “المملكة المتحدة أول بلد في العالم سيمتلك لقاحا معتمدا سريريا “.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الضوء الأخضر منح “بعد أشهر من تجارب سريرية دقيقة وتحليل معمق للبيانات من جانب خبراء وكالة تنظيم الأدوية، ومنتجات الرعاية الصحية، الذين استنتجوا أن اللقاح يلبي معاييرهم الصارمة للسلامة، والنوعية، والفعالية”.

من جهته، رحب رئيس مختبرات فايزر، البرت بورلا، في بيان له، بالسماح باستخدام اللقاح في المملكة المتحدة، واصفا ذلك بأنه “لحظة تاريخية”، إذ أظهرت نتائج تجارب واسعة لهذا اللقاح فعاليته بنسبة 95 في المائة.

وقال هانكوك إن “نظام الرعاية الصحية جاهز للبدء بالتلقيح اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل”.

وستكون الأولوية في التلقيح لنزلاء دور رعاية المسنين، والعاملين في المجال الصحي، والمتقدمين في السن، وأكثر الأشخاص ضعفا.

كما أعلنت وكالة الأدوية الأوربية، أول أمس الاثنين، أنها ستعقد اجتماعا استثنائيا في 29 دجنبر “على أبعد تقدير” من أجل اتخاذ قرار بشأن الترخيص للقاح “فايزر-بايونتيك”.