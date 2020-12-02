رضى الطالياني ممنوع من الدخول إلى تونس

منع القضاء التونسي الفنان الجزائري، رضا الطالياني، من الدخول إلى تونس، بسبب اتهامات قديمة بحيازة، واستهلاك المخدرات.

وكشف محامي الطالياني، التونسي نبيل المثلولي، خلال لقاء إذاعي، حديثا، أن السلطات التونسية تمنع دخول الطالياني إلى التراب التونسي.

وأكد محامي الطالياني أن منعه من الدخول إلى تونس جاء على خلفية قضية حيازة، واستهلاك المخدرات، عام 2017، التي كانت قد زجت به في السجن لمدة شهر.

وحكم على الطالياني، آنذاك بالحبس لسنة واحدة، وتغريمه، قبل الإفراج عنه في الاستئناف، بعدما أمضى شهرا واحدا خلف القضبان، ليعود إلى المغرب، حيث يستقر.

وتمنى رضا الطالياني في اتصال هاتفي مع البرنامج الإذاعي، أن يحل المشكل، من أجل العودة إلى إحياء حفلات لجمهوره التونسي.

وأغلق ملف قضية الطاليانيّ، في عام 2017، لكنه حرم من الدخول إلى تونس، إذ ينص القانون التونسي على أن تورط الأجانب في قضايا الإرهاب، أو المخدرات يؤدي إلى ترحيلهم من تونس، وغالبا ما يمنعون من الدخول إليها مجددا.