شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 2019 .. بوينج 737 ماكس تعود للتحليق والان نبدء بالتفاصيل
يأتي صدور شهادة صلاحية طيران لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس بعد رفع الحظر المفروض على تشغيل هذا الطراز في منتصف نوفمبر الماضي.
يذكر أن شهادة صلاحية الطيران تعني السماح للطائرة بالتحليق وهي تختلف عن شهادة صلاحية الطراز ككل.
وعادة تصدر إدارة الطيران الاتحادية شهادة صلاحية الطيران للطائرات الجديدة قبل تسليمها للعميل.
لذلك تحتاج كل طائرة من طائرات مخزون شركة بوينج الأمريكية من طراز بوينج 737 ماكس ويبلغ عددها حوالي 450 إلى شهادات صلاحية طيران قبل تسليمها للعملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 2019 .. بوينج 737 ماكس تعود للتحليق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.