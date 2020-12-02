شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 2019 .. بوينج 737 ماكس تعود للتحليق والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية أصدرت أول شهادة صلاحية طيران لطائرة جديدة من طراز بوينج 737 ماكس منذ قرار حظر تحليق هذا الطراز في مارس عام 2019 في أعقاب حادثي تحطم طائرتين منه أسفرا عن مقتل 364 شخصا.

يأتي صدور شهادة صلاحية طيران لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس بعد رفع الحظر المفروض على تشغيل هذا الطراز في منتصف نوفمبر الماضي.

يذكر أن شهادة صلاحية الطيران تعني السماح للطائرة بالتحليق وهي تختلف عن شهادة صلاحية الطراز ككل.

وعادة تصدر إدارة الطيران الاتحادية شهادة صلاحية الطيران للطائرات الجديدة قبل تسليمها للعميل.

لذلك تحتاج كل طائرة من طائرات مخزون شركة بوينج الأمريكية من طراز بوينج 737 ماكس ويبلغ عددها حوالي 450 إلى شهادات صلاحية طيران قبل تسليمها للعملاء.