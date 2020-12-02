مخطط "داعشي" لاغتيال منافس أردوغان.. والنظام يعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام تركية عن مخطط لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول، منافس الرئيس رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك فيما نفت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، القبض على عدد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا يخططون لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته ”الخليج 365”، أصدرت المديرية العامة للأمن في تركيا، بيانا بهذا الخصوص نفت فيه تلك الأنباء.

وقال البيان إن "بعض وسائل الإعلام نشرت خبرًا بخصوص القبض على عناصر داعش الذين أمروا باغتيال إمام أوغلو، وهذه الأخبار غير حقيقية".

وأضاف موضحًا أن "مثل هذه الأخبار التي تخص المسؤولين الحكوميين، وكبار الدولة، والأشخاص الخاضعين للحماية، تتسبب في ضجة كبيرة.".

وشدد على أنه "لم تكن هناك محاولة اغتيال ولم يتم القبض على متورطين بالقتل".

والثلاثاء، كشفت صحف تركية تفاصيل مخطط لاغتيال إمام أوغلو، الذي يعد أهم معارضي الرئيس رجب طيب أردغان وأكبر منافسيه.

وفي هذا الخصوص ذكر موقع "أوضه تي في" الإخباري التركية، أن قوات الأمن اعتقلت عددًا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، الذين كانوا يستعدون لاغتيال إمام أوغلو.

وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية التركية شددت تعليماتها لطاقم حراسة إمام أوغلو، وأكدت ضرورة إبلاغها في حال الاحتياج إلى تعزيزات من الحراس، أو في حالة وجود أي وضع مريب يستدعي التدخل، فيما أمر محافظ إسطنبول بزيادة عدد الحراس الشخصيين لأكرم إمام أوغلو.

وفي السياق نفسه، قال مراد أونغون، المتحدث باسم بلدية إسطنبول في بيان حول الموضوع، عبر تويتر”في 23 نوفمبر/تشرين الثان الماضي، أُبلغنا بأنه تم إصدار تحذير لحراسة أكرم إمام أوغلو من أنشطة إرهابية تستهدف رئيس البلدية وفق معلومات استخباراتية”