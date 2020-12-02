تسجيل 735 إصابة جديدة بكورونا فى غزة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، في الموجز اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه تم تسجيل 355 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا.

و أعلنت الصحة، عن تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 2678 حالة فحص مخبري خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لقناة الغد.

ولفتت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 22196 إصابة، فيما بلغت الحالات النشطة 10000 حالة، وإجمالي المتعافين

12078 حالة.

وبينت الصحة، أن إجمالي الوفيات بلغ 118 حالة وفاة، وأن الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 311 حالة، وأن الحالات الخطيرة والحرجة بلغت 133 حالة.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في

عدد الحالات.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 63.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.