بايدن يؤكد عدم تغير موقفه بشأن العودة للاتفاق النووى مع إيران

قل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، ردًا على سؤال إذا ما كان متمسكًا برأيه الذي كتبه في مقال بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، حول العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن طهران في حواره لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "سيكون الأمر صعبًا، ولكن نعم".

و أكد بايدن، أنه لا يزال على موقفه بشأن العودة للاتفاق النووي، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الحالي دونالد ترامب عن طهران، إذا التزمت إيران ببنود الاتفاق، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف بايدن، أن "أفضل طريقة

لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني"، مؤكدًا أنه "إذا حصلت طهران على قنبلة نووية، سيضع ذلك ضغوطًا على جيرانها، السعودية ومصر وتركيا، للحصول على أسلحة نووية أيضًا، وآأخر شيء نريد رؤيته هو رؤية تلك المنطقة تعج بالأسلحة النووية".

و تتزايد المخاوف حيال حرب أمريكية محتملة مع إيران، بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الجمعة الماضية،

رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن مقتله.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قد فكر في توجيه ضربة إلى موقع إيران النووي الرئيسي، قبل أسبوعين، وأن الجيش الإسرائيلي بات جاهزا لمثل هذه الضربة الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران عام 2015.