وزير الصحة البولندي: حالات الإصابة بكورونا ستتجاوز المليون اليوم

أعلن وزير الصحة البولندي، آدم نيجيلسكي، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سيتجاوز المليون.
جاء ذلك ردا على سؤال صحفي على إذاعة تي.أو.كيه إف.إم الخاصة عما إذا كانت البلاد ستتخطى حاجز المليون حالة اليوم، وفقا لقناة الغد.
و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوىفيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.
وكان قد أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 63.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حينوصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و474650 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
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