كوريا الجنوبية تسجل 511 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء تسجيل 511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إن من بين الحالات الجديدة 493 حالة عدوى محلية، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 35 ألفاً و163 حالة.
وقال المركز إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات بكورونا عند 526 حالة.
وقالت السلطات إنها تواصل مراقبة الوضع الحالي، مؤكدة أنه سوف يتم تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي سريعاً إذا ما لزم الأمر، وذلك في ظل مخاوف من ارتفاع محتمل لحالات الإصابة بالفيروس خلال فصل الشتاء.
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