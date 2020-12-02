طقس الأربعاء.. تشكل بعض الكتل الضبابية خلال الصباح و الليل بالقرب من السواحل

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل بعض الكتل الضبابية، خلال الصباح و الليل، بالقرب من السواحل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بجنوب البلاد، وقليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.

وسيبقى الطقس نسبيا باردا بالمرتفعات و الهضاب العليا الشرقية، مع تكون صقيع أو الجريحة محليا، عند الليل و الصباح.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشمال وأحيانا من الغرب على العموم.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و03 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 02 و07 درجات بالمنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية والريف، وما بين 07 و12 درجة بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والساحل المتوسطي، والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 11 و17 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 08 و 14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 15 و 20 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف والسفوح الجنوبية-الشرقية، و ستكون ما بين 20 و 26 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، والساحل المتوسطي، ومنطقة سوس والجنوب-الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان في الواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على سواحل المحيط الاطلسي وسيصبح قليل الهيجان فقط خلال الليل ما بين طنجة والداخلة.