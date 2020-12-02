معارك عنيفة وخسائر فادحة لميليشيا الحوثي في الحزم بالجوف

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

تتكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في محافظة الجوف خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



وقتل وأصيب العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، في مواجهات مع أبطال الجيش الوطني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

ودارت مواجهات عنيفة بين أبطال الجيش والمليشيا في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة.

وأسفرت المواجهات وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.