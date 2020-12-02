شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تبدأ التلقيح ضد كورونا الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن الحكومة البريطانية وافقت على استخدام لقاح فايزر وتوفيره في كافة أنحاء البلاد بدءا من الأسبوع القادم. َوكانت أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية التقدم بطلب للحصول على ترخيص لتوزيع لقاحهما ضد فيروس كورونا في أوروبا.

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