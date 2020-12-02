شكرا لقرائتكم خبر عن كان الأكبر في العالم... انهيار تلسكوب "أريسيبو" العملاق في بورتوريكو والان نبدء بالتفاصيل

انهار تلسكوب راديوي كان يصنف على أنه الأكبر في العالم، في مرصد أريسيبو في بورتوريكو أمس الثلاثاء.

وقالت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية في بيان إن المنصة البالغ وزنها 900 طن سقطت وألحقت أضرارا بالمنشآت المحيطة، لكن لم يصب أحد بأذى.

ويجرى تحقيق لمعرفة سبب الانهيار، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن أبراج دعم التلسكوب الثلاثة قد انهارت، ولحق ضرر بالغ بمركز التعلم بالمرصد.

كانت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية أعلنت عن خطط لإيقاف تشغيل التلسكوب في نوفمبر بعد انقطاع كابل ثان متصل ببرج الدعم.

وصدرت أوامر منذ ذلك الحين بإخلاء المنطقة المحيطة بالتلسكوب من الأشخاص غير المصرح لهم بالتواجد.

وكان ذلك التلسكوب يوصف بأنه الأكبر في العام حتى عام 2016 عندما بدأت الصين في تشغيل تلسكوب آخر أكبر حجما.

وتجمع التلسكوبات الراديوية موجات الراديو من الفضاء ويتم تحويلها إلى صور.