القبض على 'داعشي' في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، القبض على عنصر ارهابي يتبع لتنظيم داعش في محافظة كركوك.

وقال بيان للوكالة تلقته السومرية ينوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الارهابيين بعد نصب كمين محكم له في سيطرة k1 ضمن محافظة كركوك والمطلوب وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الارهابية".



واشار البيان الى ان "الارهابي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بعمله ضمن الخلايا النائمة في مخيم حمام العليل ومحافظة كركوك، واشترك أيضاً بما تسمى (غزوة) تل اسقر عام ٢٠١٥ ضد قوات البيشمركة، حيث اتخذت بحقه الاجراءات القانونية لإكمال أوراقه التحقيقية".



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