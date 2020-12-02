جدول مزدحم للمباريات في العراق وأوروبا.. تعرف على المواعيد

ويصطدم الشباب السعودي بمواطنه الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وتختتم اليوم منافسات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. مواعيد المباريات الدوري العراقي الممتاز



الطلبة X القاسم (ملعب الساحر أحمد راضي)

أمانة بغداد X الحدود (ملعب بغداد)

تقام المباراتين عند الساعة الـ2 ظهراً بتوقيت بغداد. الطلبة X القاسم (ملعب الساحر أحمد راضي)أمانة بغداد X الحدود (ملعب بغداد)تقام المباراتين عند الساعة الـ2 ظهراً بتوقيت بغداد. الزوراء X الكهرباء (ملعب كربلاء الدولي) تقام المباراة عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بتوقيت بغداد. الميناء X نفط ميسان (ملعب البصرة الدولي) تقام المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة السادسة والنصف مساءً. كأس محمد السادس للأندية الأبطال الشباب السعودي X الاتحاد السعودي



تقام المباراة عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت بغداد. تقام المباراة عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت بغداد. أبرز مباريات دوري أبطال أوروبا إشبيلية X تشيلسي

يوفنتوس X دينامو كييف

فرينكفاروزي X برشلونة

بروسيا دورتموند X لاتسيو

مانشستر يونايتد X باريس سان جيرمان تقام جميع المباريات عند الساعة الـ11 مساءً بتوقيت بغداد.

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