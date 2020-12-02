الرافدين يعلن عن فائدة قروض الـ ٥٠ مليون للموظفين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "الفائدة المقررة على التقديم على قروض ٥٠ مليون للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية تبلغ 5% فقط".
ودعا المواطنين والموظفين الى "زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية"، موجها، فروعه في بغداد والمحافظات بـ "تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.
ودعا المواطنين والموظفين الى "زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية"، موجها، فروعه في بغداد والمحافظات بـ "تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر بمنح قروض وسلف للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.
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