إطلاق قمر إماراتي للمراقبة العسكرية بواسطة صاروخ سويوز

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - انطلق صاروخ سويوز مساء الثلاثاء من منصة سيناماري (قرب كورو) في مركز الفضاء في غويانا حاملا القمر الاصطناعي الإماراتي للمراقبة العسكرية "فالكون آي" (عين الصقر) بعد عمليتي إرجاء متتاليتين في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

وكان العد التنازلي أوقف مساء الأحد بسبب احتمال الانفجار في الجو ومساء الاثنين بسبب مشكلة نقل البيانات بيت الصاروخ وجهاز آخر.

وكان القمر الاطصناعي هذا مسمى "فالكون آي 2" (عين الصقر 2) ويندرج ضمن مشروع يشمل وضع قمرين في المدار لحساب القوات المسلحة الإماراتية (فالكون آي 1 وفالكون آي 2).

إلا أنه في تموز/يوليو 2019 فشل إطلاق "فالكون آي 1" بعدما سجل صاروخ "فيغا" اول فشل له في 15 عملية إطلاق ودمر في الجو لتجنب سقوطه فوق منطقة مأهولة في غويانا.

وكان يفترض أن يطلق "فالكون آي 2" بواسطة صاروخ فيغا أيضا.

وقد اطلق في نهاية المطاف مساء الثلاثاء (02,33 بتوقيت غرينتش الأربعاء) بواسطة صاروخ "سويوز".

و"فالكون آي" من صنع تحالف تقوده "إيرباص ديفانس أند سبايس" و"تاليس ألينيا سبايس".

وسيلبي القمر الاصطناعي حاجات القوات المسلحة الإماراتية ويوفر صورا ومشاهد للسوق التجارية أيضا.