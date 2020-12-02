شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقعت الهيئة العامة لحماية الآثار والبيئة في السعودية حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وقال الهيئة في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى؛ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، واستمرار هطول الأمطار على الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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