عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقاح ألماني جديد ضد كورونا.. السعر مفاجأة

الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الخليج 365

تتنافس الشركات العالمية على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يجتاح العالم.



وأطلقت شركة فايزر العالمية لقاحها ضد فيروس كورونا وكذلك شركة موديرنا، إلا أن أسعار اللقاحين تتجاوز عشرات الدولارات.

لذلك يسعى رجل الأعمال والباحث الألماني، ميشائيل بيونتك، لتطوير لقاح لا يتجاوز ثمنه يورو واحد فقط.

وقال بيونتك إنه "يأمل في التمكن من إنتاج لقاح ضد كورونا باستخدام خلايا الخميرة تكلفته أقل من يورو في النصف الثاني من عام 2021"، وفقا لموقع "دويتشه فيله" الألماني.

وأكد الباحث الألماني أن "هناك ميزتين رئيسيتين لهذا اللقاح: الأولى هي سلامة اللقاح الذي خضع للتجارب، والميزة الثانية هي أنه يمكننا أن ننتج من خلال خلايا الخميرة لقاحا رخيصا للغاية".

وأضاف أنه "يمكننا تقديم لقاح بسعر أرخص لأننا نعلم من اللقاحات التي تم تطويرها بالفعل أنه يمكنك إنتاج جرعة واحدة من اللقاح بأقل من يورو واحد مع تحقيق ضمان هامش للربح. كما أننا لا نحتاج عشر سنوات أخرى من أجل تطوير اللقاح".