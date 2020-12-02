شكرا لقرائتكم خبر عن التطعيم الأسبوع المقبل.. بريطانيا توافق على لقاح «فايزر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن-رويترز وافقت بريطانيا، الأربعاء، على استخدام لقاح «فايزر-بيونتك»، وسيتم طرحه للاستخدام اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقالت الحكومة «قبلت الحكومة اليوم توصية الوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية للموافقة على استخدام لقاح فايزر- بيونتك المضاد لكوفيد-19».

وأضافت: «سيتم توفير اللقاح في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل».

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