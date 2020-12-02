شكرا لقرائتكم خبر عن راسل يحل بديلاً لبطل العالم هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال فريق وليامز، اليوم الأربعاء: إن البريطاني جورج راسل سيحل بديلاً لسائق مرسيدس لويس هاميلتون في جائزة الصخير الكبرى في البحرين بعد إصابة بطل العالم في فورمولا 1 سبع مرات، بكوفيد-19.

وسيخوض جاك إيتكن السائق الاحتياطي في وليامز أول سباق له في فورمولا 1 حيث يشارك بدلاً من راسل.

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