بريطانيا تصدر موافقة طارئة على لقاح بيونتيك- فايزر

محمد اسماعيل - القاهرة - ماينتس- (د ب أ):

أعلنت شركة "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية للأدوية اليوم الأربعاء أن الهيئة التنظيمية البريطانية للأدوية أصدرت موافقة طارئة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض كوفيد-19 الذي طورته الشركتان.

وسيمنح هذا البريطانيين الضوء الأخضر للحصول على اللقاح في وقت أقرب من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر هذه أيضا أول موافقة على اللقاح الذي يحمل اسم "BNT162b2" على مستوى العالم.

وأعلنت الشركتان اليوم أنه من المتوقع وصول الشحنات الأولى إلى المملكة المتحدة في غضون أيام قليلة. وقالت الشركتان في بيان: "أول موافقة طارئة على لقاح كوفيد-19 تعد نقلة نوعية علمية رائدة".

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية إصدار الموافقة اليوم في لندن.

وبالنسبة للقاح بيونتيك/فايزر، أظهرت سلسلة واسعة من الاختبارات فاعلية توفر حماية بنسبة 95٪ ضد كورونا. وقالت الشركتان عقب اختتام التحليلات الأخيرة إن اللقاح عمل بشكل جيد على نحو مماثل في جميع الفئات العمرية والاختلافات الديموغرافية الأخرى ولم يظهر عمليا أي آثار جانبية خطيرة. وتبلغ نسبة الحماية التي يوفرها التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما أكثر من 94 %..

وتتعلق هذه النتائج الإيجابية بالوقاية من مرض كوفيد 19. ولم يتضح بعد إلى أي مدى يحمي اللقاح أيضا من العدوى ومن إمكانية انتقال الفيروس.

وتعتزم وكالة الأدوية الأوروبية "إيما" أيضا اتخاذ قرار بشأن توصية الموافقة على لقاح كورونا لبيونتيك وفايزر في ديسمبر الجاري. وأعلنت الوكالة أمس الثلاثاء أن نتائج المراجعة ستكون متاحة بحلول 29 ديسمبر على أبعد تقدير.