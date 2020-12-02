محمد اسماعيل - القاهرة - هونج كونج- (د ب ا):
قالت وزير الصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، إن الحكومة تعتزم توفير لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون في هونج كونج.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزيرة القول إنه من المتوقع تطعيم ثلاثة ملايين مواطن أولا، بينهم العاملون في مجال الصحة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملون بدور الرعاية.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعتزم شراء جرعتين من اللقاح لكل مواطن، وسوف تأتي اللقاحات من مصنعين مختلفين، على الأقل.
وقالت السلطات في هونج كونج إن تلقي التطعيم سيكون اختياريا.
كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج تعتزم تقديم لقاحات مجانية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.