بالصور.. إغلاق وتشميع مقاهي بسبب "الشيشة" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
واصل حى المناخ بمحافظة بورسعيد، حملاته اليوم الأربعاء، على المقاهي والكافتيريات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وجرى خلال الحملة تنفيذ قرارات إغلاق وتشميع مقهيين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها، لمخالفتها الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية، واستخدام "الشيشة".
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