الهند تسجل 36 ألفاً و 604 إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الهند ظلت أدنى من 50 ألفاً لليوم الخامس والعشرين على التوالي، مع تسجيل 36604 إصابات جديدة بالفيروس.
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حالياً إلى 9.5 مليون، لكن العدد اليومي في تناقص منذ بلوغه الذروة في سبتمبر.
وكانت الزيادة اليومية في عدد الإصابات يوم الأربعاء أقل من 40 ألفاً لليوم الثالث على التوالي وفقاً لإحصاء رويترز.
وذكرت وزارة الصحة، أن عدد الوفيات زاد 501 ليصل الإجمالي إلى 138122.
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