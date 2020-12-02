ألمانيا تسجل 17270 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد‭‭‭ ‬‬‬حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 17270 حالة ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و84743 حالة.

وسجلت ألمانيا 487 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17123 وفاة.

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