شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 17270 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بواقع 17270 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 1084743 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 17123 بعد تسجيل 487 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ​​​.