شيماء تطلب الطلاق: "زوجي سرق دهبي عشان يتجوز بيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "شيماء ع." 42 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، تطلب فيها الطلاق من زوجها "مصطفى. م" تاجر بعد 10 سنوات زواج، مبررة طلبها: "زوجي بعد ما أصبح مديون سرق ذهبي وأخذ هدومه وهرب".

وقالت شيماء في دعواها التي حملت رقم 2924 لسنة 2020، إنها تزوجت منذ 10 سنوات من مصطفى، أنجبا خلالهما 3 أطفال وكانت شقة الزوجية في منزل عائلته.

وأضافت أنها ساعدته في تجهيز السكن "كانت الحياة مستقرة حتى جاءت حماتي من سنتين وطردتنا من الشقة وزوجي استأجر لنا شقة قانون جديد وبدأت ظروفنا المادية تسوء".

وأوضحت شيماء أنه بعد خروجهما من الشقة خسر زوجها عمله في التجارة، وأصبح مديونًا وتراكم عليه إيجار الشقة، ولم ينفق على البيت فذهب إلى والدته يترجاها لكي نعود إلى الشقة في عقار والده، وبعدما وافقت الأم بشرط أن يتزوج من عروسة جديدة "وش مراتك وحش عليك وهي السبب في ديونك".

تابعت الزوجة "زوجي اقتنع بكلام والدته وجلس عندها وتركني أنا وأولادي بدون مصاريف أسبوع، وعندما هاتفته، لكي يعود إلى الشقة، لشحن كارت الكهرباء، ومصاريف البيت، وإيجارها، فرفض ورد قائلا: "مش هينفع نكمل مع بعض أنا هتجوز، ومش هصرف عليكم عندك المحاكم اشتكيني".

استكملت شيماء: "حتى أتمكن من الإنفاق على أطفالي بعت سلسلة ذهب ثم فوجئت بزوجي جاء المنزل لكي يأخذ ملابسه وسرق ذهبي وفلوس السلسلة وبعد ما غادر المنزل اكتشفت السرقة، وحررت ضده محضر سرقة، وأصبحت مهددة بالطرد".

ولجأت إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق، ودعوى نفقة تحمل رقم 3266 لسنة 2020 ومازالت الدعوتان منظورتين أمام المحكمة .