مصر ترصد 392 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة المصرية، تسجيل 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة ارتفاعا من 370 إصابة و14 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في مصر حتى يوم الثلاثاء بلغ 116303 حالة من ضمنها 102816 حالة تم شفاؤها و6666 حالة وفاة.

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