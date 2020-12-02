«التحالف» يدك تعزيزات للميليشيات في مأرب

سيف اليزيد - عدن (وكالات) استهدف طيران التحالف العربي بعدة ضربات جوية تعزيزات لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية «رحبة» جنوب محافظة مأرب.

وأدت الضربات بحسب مصادر ميدانية إلى مصرع عدد من عناصر الميليشيات كانت في طريقها إلى جبهات القتال. وأضافت المصادر أن طيران التحالف استهدف طقمين للميليشيات الحوثية في «جبل مراد» مع تجمعات للحوثيين في ذات الجبهة.

في الأثناء، تدور مواجهات بين قوات الجيش منسودة بالقبائل وعناصر ميليشيات الحوثي إثر محاولة تقدم نفذتها عناصر الميليشيات لاستعادة مواقع خسرتها في وقت سابق.

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