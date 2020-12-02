عقد اجتماعات مجموعات عمل بحرينية إسرائيلية

سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات) عقدت اجتماعات ثلاث مجموعات عمل بين البحرين وإسرائيل لبحث مجالات التعاون المشترك في مجالات السياحة والأعمال والابتكار بحضور عدد من المسؤولين في البلدين.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن برنامج زيارة الوفد الرسمي البحريني إلى إسرائيل التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني.

وتضمنت اجتماعات مجموعات العمل نقاشات موسعة حول كيفية تفعيل مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، وبحث الفرص والمشاريع التي يمكن إطلاقها خلال الفترة المقبلة بما يحقق نتائج اقتصادية. وكان قد وصل أمس، وفد بحريني مؤلف من 40 مسؤولاً رفيعي المستوى إلى إسرائيل في زيارة تمتد ليومين يتم خلالهما بحث قضايا تتعلق بالتبادل الاقتصادي وتطوير السياحة بين البلدين.

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