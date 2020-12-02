سلوفينيا تصنف «حزب الله» منظمة إرهابية

سيف اليزيد - ليوبليانا (وكالات) أعلنت سلوفينيا، ميليشيات «حزب الله» منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، لتسير على خطى لاتفيا التي أشادت واشنطن بخطوتها الأخيرة.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة السلوفينية أنها ستتعامل مع من الآن فصاعداً مع ميليشيات «حزب الله» على أنها منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديداً للسلم والأمن. وأشار البيان إلى أن «أنشطة حزب الله باتت متداخلة مع الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية وشبه العسكرية على نطاق عالمي».

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