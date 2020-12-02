أذربيجان تعلن دخول قواتها إقليماً ثالثاً سلمته أرمينيا

سيف اليزيد - باكو (وكالات)

أعلنت القوات الأذرية، أمس، أنها دخلت إقليم لاتشين، الثالث والأخير الذي سلّمته أرمينيا قرب ناغورنو قره باغ، بموجب اتفاق إنهاء الأعمال القتالية الموقع في التاسع من نوفمبر برعاية روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان: إن «وحدات من الجيش الأذري دخلت إقليم لاتشين في الأول من ديسمبر».

وكان إقليم لاتشين الأخير من بين ثلاثة أقاليم تعهّدت أرمينيا بتسليمها إلى أذربيجان تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار.

وإقليم لاتشين، ومثله إقليما أغدام الذي سلّم في 20 نوفمبر وكلبجار الذي سلّم في 25 منه، يشكل منطقة عازلة تحيط بقره باغ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد وذات الغالبية الأرمنية منذ انتهاء حرب أولى العام 1994.

واستعادت باكو السيطرة على أربعة أقاليم أخرى تلعب الدور نفسه، خلال 6 أسابيع من المعارك الشرسة التي دارت بين المعسكرين منذ نهاية سبتمبر وأسفرت عن آلاف القتلى.

ويمتدّ إقليم لاتشين الجبلي من الشمال إلى الجنوب وصولاً إلى إيران على طول الحدود الشرقية مع أرمينيا، وهو معروف خصوصاً باسم ممر يحمل الاسم نفسه.

وتسيطر على هذا الممر قوات روسية لحفظ السلام وهو حالياً الطريق الوحيد الذي يربط ناغورني قره باغ بأرمينيا.

بالمقابل، لم ينتظر السكان طويلاً لمغادرة الإقليم بعد أن دمّروا المنازل والبنى التحتية في الأراضي التي يغادرونها.

وأكد موظف في إدارة الإقليم دافيت دافتيان «أبلغنا جميع السكان بأنه عليهم المغادرة قبل الساعة السادسة الاثنين، وهذا يسري أيضاً لقريتي سوس وأغافنو».