شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إصابات كورونا دون 10 آلاف لليوم الثالث على التوالي والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع عدد الوفيات في فرنسا بسبب عدوى كوفيد-19 بواقع 775، إلى 53506.
وبلغ المتوسط المتحرك للوفيات في سبعة أيام 467، منخفضا عن مستوى 500 للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبلغ إجمالي الإصابات في فرنسا مليونين و230571، وهي خامس أعلى حصيلة في العالم.
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