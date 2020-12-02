الحجز ينتهي الإثنين.. كيف تحصل على شقة في الإسكان الاجتماعي؟ (شروط وأسعار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي يوم 7 ديسمبر المقبل، من حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات.

شقق الإسكان الاجتماعي والموجهة لمحدودي الدخل يتم طرح مساحتين منها، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

ثمن الشقة الـ90 متر في الإسكان الاجتماعي وصل لـ 310 ألف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جدية حجز، أما الشقة الـ75 مترا وصلت لـ244 ألف ومقدم حجز 12.5 ألف، كما أن شراء كراسة الشروط المساحتين بـ100 جنيه و350 مصاريف إدارية.

شقق الإسكان الاجتماعي تتواجد بمدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة).

وعدلت وزارة الإسكان شروط دخل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي لتكون 4500 للأعزب بدلا من 4200 و6000 للأسرة بدلا من 5700 جنيه، والحد الأدنى سجل 1500، أما في الإسكان المتوسط وصل الحد الأقصى بدخل الأعزب 7000 جنيه، والمتزوج 9000 جنيه.

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